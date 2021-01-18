Hakkari'de poşet ve tepsiyle kızak keyfi

Hakkari'de poşet ve tepsiyle kızak keyfi

Kar yağışını sevinçle karşılayan Hakkarili çocuklar; poşet, tahta ve tepsiyle karda kaydı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Yolların kapanmasıyla birçok bölgeye ulaşım zorlaşırken, çocuklar bunu fırsata çevirdi.

AİLE GÖZETİMİNDE ÇIKTILAR

Pandemiden dolayı sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, 13.00-16.00 saatleri arasında ailelerinin gözetiminde dışarıda oyunlar oynayarak zaman geçiriyor.

Hakkari'de poşet ve tepsiyle kızak keyfi VİDEO











TEPSİ VE POŞETLERLE KAYAK

Karın yoğunluğunu fırsat bilen çocuklar, evlerinin önündeki yokuşlarda poşet, tepsi ve tahtalarla gönüllerince kayma keyfini yaşadı.





"DERSLER BAŞLAYINCA BİZ DE EVE GEÇİYORUZ"

Belli saatlerde dışarı çıktıklarını dile getiren çocuklar, “Karın çok olmasını fırsat bilerek arkadaşlarla birlikte temin ettiğimiz poşet, tepsi ve tahtalarla kayarak güzel vakit geçiriyoruz. Derslerimiz başladığı anda da bizler eve geçip uzaktan eğitim yapıyoruz.” dedi.



