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    Hakkari'de poşet ve tepsiyle kızak keyfi

    Kar yağışını sevinçle karşılayan Hakkarili çocuklar; poşet, tahta ve tepsiyle karda kaydı.
    • İHA
    • 18.01.2021 - 10:50
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 11:09
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    Hakkari'de poşet ve tepsiyle kızak keyfi

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

    Yolların kapanmasıyla birçok bölgeye ulaşım zorlaşırken, çocuklar bunu fırsata çevirdi.

    AİLE GÖZETİMİNDE ÇIKTILAR

    Pandemiden dolayı sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, 13.00-16.00 saatleri arasında ailelerinin gözetiminde dışarıda oyunlar oynayarak zaman geçiriyor.

    Hakkari'de poşet ve tepsiyle kızak keyfi VİDEO


    Hakkari de poşet ve tepsiyle kızak keyfi #1

    TEPSİ VE POŞETLERLE KAYAK

    Karın yoğunluğunu fırsat bilen çocuklar, evlerinin önündeki yokuşlarda poşet, tepsi ve tahtalarla gönüllerince kayma keyfini yaşadı.

    Hakkari de poşet ve tepsiyle kızak keyfi #2

    "DERSLER BAŞLAYINCA BİZ DE EVE GEÇİYORUZ"

    Belli saatlerde dışarı çıktıklarını dile getiren çocuklar, “Karın çok olmasını fırsat bilerek arkadaşlarla birlikte temin ettiğimiz poşet, tepsi ve tahtalarla kayarak güzel vakit geçiriyoruz. Derslerimiz başladığı anda da bizler eve geçip uzaktan eğitim yapıyoruz.” dedi.

    Hakkari de poşet ve tepsiyle kızak keyfi #3

    Hakkari de poşet ve tepsiyle kızak keyfi #4

    Hakkari de poşet ve tepsiyle kızak keyfi #5

    Hakkari de poşet ve tepsiyle kızak keyfi #6

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    Hakkari de poşet ve tepsiyle kızak keyfi #9

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