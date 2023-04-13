Hakkari'de sağanak yağış nedeniyle köprüler yıkıldı Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan sağanak yağış köprüleri yıktı, köy yolları ulaşıma kapattı.

İHA

Hakkari ve çevresinde son iki gündür etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Aralıksız yağan yağmur sonrası birçok bölgede oluşan sel nedeniyle iş yeri, bahçe ve köprüler zarar gördü.

Şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle yollar da ulaşıma kapandı.

"Köprümüz hasar gördü, elektrik direklerimiz yıkıldı"

Yağış nedeniyle zor anlar yaşadığını ifade eden Ferhat Yılmaz isimli vatandaş, sözlerini şöyle sürdürdü: