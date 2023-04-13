Hakkari'de sağanak yağış nedeniyle köprüler yıkıldı

İHA
Hakkari ve çevresinde son iki gündür etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.
Aralıksız yağan yağmur sonrası birçok bölgede oluşan sel nedeniyle iş yeri, bahçe ve köprüler zarar gördü.
Şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle yollar da ulaşıma kapandı.
"Köprümüz hasar gördü, elektrik direklerimiz yıkıldı"
Yağış nedeniyle zor anlar yaşadığını ifade eden Ferhat Yılmaz isimli vatandaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
Yağışlardan dolayı ilçemizde ve köylerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gördüğünüz gibi Orta Mahallede köprümüzün hemen tümüyle yıkılmak üzere. Yan kenarları çok hasar görmüş durumda. Dün akşam elektriklerimiz gitti. Elektrik direklerimiz yıkıldı. Yaklaşık 4-5 köy ulaşımı sağlanan Yeşilova Köprüsü yıkılmış, şuan trafiğe kapatılmış durumda.