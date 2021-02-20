Yüksekova ilçesinde yiyecek bulmak için ilçe merkezine inen kurt belediye veterineri ve doğa koruma polisleri tarafından yakalandı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde uzun süredir devam eden olumsuz hava koşulları sonucu yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar son günlerde ilçenin çeşitli mahallelerde görüldü.

Akşam ve sabah saatlerinde özellikle ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'ne inen bir kurt, çevredekilerin endişeli bakışları arasında yiyecek aradı ve bu anlar da cep telefonu kameralarına yansıdı.

UZUN SÜRE ARANDI

Mahallelerde yaşayanların endişelenmesi üzerine doğa koruma polisleri ve belediye ekipleri, hemen harekete geçti.

Belediyenin veteriner hekimi ve polislerin eşliğinde kırsal mahallelere çıkan ekipler, uzun süre iz sürerek kurt aradı, ancak bulamadı.

Hakkari'de şehre inen kurt yakalandı VİDEO

UYUŞTURUCU İĞNE İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yalnız dolaşan ve yine ilçe merkezine gelen kurt, bugün akşam saatlerinde belediye ekipleri ile doğa koruma polisleri tarafından yakalandı. Yüksekova Devlet Hastanesi yakınlarında uyuşturucu iğne ile etkisiz hale getirilen kurt, belediyeye ait hayvan barınağındaki kliniğe götürülerek, tedaviye alındı.

Kurdu bir haftadır aradıklarını belirten Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, “Vatandaşlardan gelen ihbarları anında değerlendiriyorduk. Bugün gelen bir ihbar sonucunda da hemen harekete geçtik.

Ve aradığımız kurdu, akşam saatlerinde hastane yakınlarında belediye ve polis ekipleri ile koordineli bir şekilde köşeye sıkıştırıp, yakaladık, uyuşturucu iğne ile de etkisiz hale getirdik.





''ŞEHİRDEN UZAK DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKACAĞIZ''

Çok şükür kimseye bir zarar vermeden kurdumuzu yakaladık. En büyük endişemiz birilerine zarar vermesiydi. Kurdu serum bağlayıp, antibiyotik verdikten sonra yaklaşık iki hafta klinikte tutacağız. Daha sonra ise şehirden uzak doğal yaşam alanına bırakacağız” dedi.

















