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    Hakkari'de sıcaktan bunalanlar, kar sularıyla beslenen derede serinledi

    Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Yüksekova'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, kar sularıyla beslenen Dağlıca bölgesindeki Avaşin Deresi'nde serinledi.
    • 18.07.2022 - 09:37
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    Hakkari'de sıcaktan bunalanlar, kar sularıyla beslenen derede serinledi

    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında artış yaşanırken Hakkari'de de sıcak hava etkisini gösterdi.

    Diğer yandan bir zamanlar terör olaylarıyla gündeme gelen Yüksekova'nın Dağlıca bölgesi, huzurun sağlanmasıyla hafta sonları pikniğe gelenlerle dolmaya devam ediyor.

    Sıcaklık 40 derece

    İlçede son yılların en sıcak yazlarından biri yaşanırken termometreler de 40 dereceyi gösterdi.

    Dereye girerek serinlediler

    Sıcaktan bunalanlar, kar sularıyla beslenen Dağlıca bölgesindeki Avaşin Deresi'nde serinledi. Suya girenlerin bazıları, tehlikeye aldırış etmeden yüksekten buz gibi dereye atladı.

    "Buranın suyu kar sularıyla beslendiği için çok soğuk"

    DHA'nın haberine göre; derede yüzen 20 yaşındaki Furkan Doğan serin sulara girmenin keyfini yaşadıklarını belirterek, "Burada hava sıcaklığı 40 dereci buldu. Bizler, aşırı sıcaklardan dolayı buraya gelip yüzüyoruz. Buranın suyu kar sularıyla beslendiği için çok soğuk. Soğuk suda yüzmek de ayrı bir zevk. Arkadaşlarımızla birlikte hem yüzüyoruz hem eğleniyoruz." dedi.

    Hakkari de sıcaktan bunalanlar, kar sularıyla beslenen derede serinledi #1

    Hakkari de sıcaktan bunalanlar, kar sularıyla beslenen derede serinledi #2

    Hakkari de sıcaktan bunalanlar, kar sularıyla beslenen derede serinledi #3

    Hakkari de sıcaktan bunalanlar, kar sularıyla beslenen derede serinledi #4

    Hakkari de sıcaktan bunalanlar, kar sularıyla beslenen derede serinledi #5

    Hakkari de sıcaktan bunalanlar, kar sularıyla beslenen derede serinledi #6

    Hakkari de sıcaktan bunalanlar, kar sularıyla beslenen derede serinledi #7

    Hakkari de sıcaktan bunalanlar, kar sularıyla beslenen derede serinledi #8


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