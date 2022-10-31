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    Hakkari'de sis yüzünden göz gözü görmüyor

    Soğuk havalar etkisini gösterirken beraberinde bu sabah vatandaşlar Yüksekova genelinde sisle uyandı. Görüş mesafesinin düşmesine sebep olan sis, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
    • 31.10.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 13:19
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    Hakkari'de sis yüzünden göz gözü görmüyor

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir etkisini gösteren soğuk hava ve yağışların ardından vatandaşlar bu sabah güne sisle uyandı.

    Kent genelinde etkisini gösteren yoğun sis, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle trafiği olumsuz etkileyen sis, sürücülerin araç kullanırken zorlanmasına neden oldu.

    İHA'nın haberine göre, yüksek binalar adeta sis bulutlarının içinde kaybolurken, vatandaşlar ise cep telefonuyla o anları fotoğrafladı.

    Meteoroloji uyardı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre, Rize, Artvin, Hakkâri ve Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur beklendiği belirtilerek, "Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir." denildi.

    Hakkari'de sis yüzünden göz gözü görmüyor ViDEO

    Hakkari de sis yüzünden göz gözü görmüyor #1

    Hakkari de sis yüzünden göz gözü görmüyor #2

    Hakkari de sis yüzünden göz gözü görmüyor #3


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