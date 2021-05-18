Hakkari'de vatandaşlar tarafından yaralı bulunan vaşak tedavi ediliyor

Hakkari'de, vatandaşlarca yaralı bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak tedavi altına alındı.

Hakkari’de dağ otları toplamaya giden vatandaşlar yaralı haldeki vaşağı fark etti.

Vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler yaralı hayvanı , Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi.

TEDAVİSİNDEN SONRA DOĞAYA SALINACAK

Hayvanda herhangi bir kırığın olmadığını aktaran veteriner hekim Faysal Cindioğlu,"Vaşak güçten düşmüş. Sinir dejenerasyonuna uğradığını, kas sisteminde sıkıntı olduğunu ve ayakta durmakta zorlandığını tespit ettik. Buna yönelik tedaviyi başlattık. Şu an tedavisini yapıyoruz. Yaklaşık bir hafta müşahede altında tutacağız. İyileştikten sonra aldığımız bölgeye tekrar salacağız." diye konuştu.

Vaşağın bulunduğu bölgede ayı yuvası bulunduğunu belirten Mehmet Yıldız, hayvanın ayı saldırısına uğramış olabileceğini söyledi.