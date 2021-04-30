Besiciler, bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaylalara gitmeye başladı.

Hakkari'de bahar aylarıyla birlikte besiciler, koyun sürüleriyle yüksek rakımlı yaylalara çıkmaya başladı. Besicilerin yayla serüveni 5 ay sürüyor.

KIŞLIK SÜT ÜRÜNLERİNİ ELDE EDİYORLAR

Doğu Anadolu Bölgesi’nde havaların ısınmasıyla yayla sezonu da açıldı. Her yıl olduğu gibi bu sene de besiciler, köylerden küçükbaş ve büyükbaşları ile birlikte yaylalara çıkmaya başladı.

Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkanlar, kaldıkları süre içinde hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini elde ediyor hem de hayvanlarının otlarını biçiyor.

"DAHA SONRA BAŞKA YAYLALARA GİDECEĞİZ"

Yaklaşık 1500 küçükbaşını kiraladığı Çukurca ilçesine bağlı yaylaya götüren Mehmet Çiftçi, "Her yıl bahar aylarında bu şekilde yaylaya çıkıyoruz. Bu yaylada birkaç ay kalacağız. Daha sonra da başka yaylaya geçeceğiz." dedi.

Hakkari'de yaylalara göç başladı ViDEO







"RUTİN İLKBAHAR SEFERİMİZ"

Besici Necdet Duman ise günlerdir küçükbaş sürüsüyle yolda olduğunu belirterek, "Biz Işıklar köyünün Çavuşlu mezrasından geliyoruz.

Rutin ilkbahar seferimiz. Bugün de yoldaki 4'üncü günümüz ama akrabalarımızla imece usulü yaptığımız için kolay geliyor." diye konuştu.



