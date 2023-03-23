Hakkari'de yol açma çalışmaları devam ediyor Yüksekova'da yoğun kar yağışı ve düşen çığlardan temizlenen yolda 5 metreyi bulan kar tünelleri oluştu.

İHA

Doğu illerinde bahar aylarının gelmesi ile kış boyunca yağan karlarla kapanan yerleşim yerlerinin yollarının açılması için çalışmalar hız kazandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Doski Vadisinde yer alan Bostancık köyünün yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı kepçe boyunu geçti.

Kar kalınlığı 5 metreyi geçti

Yolun kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiyesi ekipleri çalışma başlattı. 5 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyorlar.

Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

Açılan yollarda 5 metreyi aşan kar tünelleri oluşurken, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu 1 kilometrelik yol ise 3 günlük çalışmayla tamamlandı.