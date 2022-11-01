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- Hakkari'deki aşiret düğününde 1,5 milyonluk takı takıldı
Hakkari'deki aşiret düğününde 1,5 milyonluk takı takıldı
- 01.11.2022 - 10:22
- Güncelleme : 01.11.2022 - 10:37
Bir aşiret düğününde daha takılar göz doldurdu.
Sık sık yüklü miktarda takılan takılarla ön plana çıkan aşiret düğünü, bu kez Hakkari'de yapıldı.
Yüksekova'da Diri ve Ertoşi aşireti mensubu çiftin düğün töreni gerçekleşti.
Takı takmak için birbirleriyle yarıştılar
Diri aşiretinin oğlu İshak Öner, Van'daki Ertoşi aşiretinden Evin Parım ile dünyaevine girdi.
Düğüne katılan davetliler, gelin ve damada altın takmak için adeta birbiriyle yarıştı.
1,5 milyon değerinde takı
3 bin kişinin katıldığı düğün töreninde İran, Irak ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden davetliler, düğünde halaylara eşlik etti.
DHA'nın aktarımına göre; gelin ve damada 1,5 milyon liralık takı ve para takıldı.
50 küçükbaş hayvan kesildi
Takı merasminin ardından gelinin üzerindeki takılar görenleri hayrete düşürdü.
Öte yandan misafirler için 50 küçükbaş kesilerek kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikramında bulunuldu.