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Hakkari'deki aşiret düğününde 1,5 milyonluk takı takıldı

Hakkari'deki aşiret düğününde 1,5 milyonluk takı takıldı

Hakkari'deki Diri aşireti ile Van'daki Ertoşi aşiretinin düğün törenine 3 bin davetli katıldı. Gelin ve damada 1,5 milyon liralık takı ve para takıldı.