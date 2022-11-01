Petrol
94.28
1.58%
Euro
18.4701
0.36%
Dolar
18.6177
0.06%
Altın
984.67
0.80%
Borsa
4059
2.01%
Bitcoin
385.100
0.37%
BTXN Coin
10.45
0.00%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Sis 15 C

    Hakkari'deki aşiret düğününde 1,5 milyonluk takı takıldı

    Hakkari'deki Diri aşireti ile Van'daki Ertoşi aşiretinin düğün törenine 3 bin davetli katıldı. Gelin ve damada 1,5 milyon liralık takı ve para takıldı.
    • 01.11.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 10:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'deki aşiret düğününde 1,5 milyonluk takı takıldı

    Bir aşiret düğününde daha takılar göz doldurdu.

    Sık sık yüklü miktarda takılan takılarla ön plana çıkan aşiret düğünü, bu kez Hakkari'de yapıldı.

    Yüksekova'da Diri ve Ertoşi aşireti mensubu çiftin düğün töreni gerçekleşti.

    Takı takmak için birbirleriyle yarıştılar

    Diri aşiretinin oğlu İshak Öner, Van'daki Ertoşi aşiretinden Evin Parım ile dünyaevine girdi.

    Düğüne katılan davetliler, gelin ve damada altın takmak için adeta birbiriyle yarıştı.

    Hakkari deki aşiret düğününde 1,5 milyonluk takı takıldı #1

    1,5 milyon değerinde takı

    3 bin kişinin katıldığı düğün töreninde İran, Irak ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinden davetliler, düğünde halaylara eşlik etti.

    DHA'nın aktarımına göre; gelin ve damada 1,5 milyon liralık takı ve para takıldı.

    Hakkari deki aşiret düğününde 1,5 milyonluk takı takıldı #2

    50 küçükbaş hayvan kesildi

    Takı merasminin ardından gelinin üzerindeki takılar görenleri hayrete düşürdü.

    Öte yandan misafirler için 50 küçükbaş kesilerek kavurma, pirinç pilavı ve cacık ikramında bulunuldu.

    Hakkari deki aşiret düğününde 1,5 milyonluk takı takıldı #3

    Hakkari deki aşiret düğününde 1,5 milyonluk takı takıldı #4

    Hakkari deki aşiret düğününde 1,5 milyonluk takı takıldı #5



    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 31 Ekim 2022 İSKİ arıza sorgulama
    Yaşam

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 31 Ekim 2022 İSKİ arıza sorgulama

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Volkswagen ID Buzz, 20 binden fazla sipariş aldı
    Otomobil

    Volkswagen ID Buzz, 20 binden fazla sipariş aldı

    Görüş Bildir