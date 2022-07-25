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    Hakkari'deki aşiret düğününde geline 5 kilo altın takıldı

    Hakkari'deki aşiret düğününde geline 5 kilo altın takıldı

    2 gün 2 gece süren aşiret düğününde geline 5 kilo altın takılırken damada ise 5 milyon lira takıldı. Halaya katılan gelinin, üzerine takılan altınlarla oynamakta zorlandığı görüldü.
    • 25.07.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 15:08
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    Hakkari'de yaşayan Pinyanişi aşireti mensubu çiftin düğün töreni gerçekleşti.

    Aşiretin ileri gelen ailelerinin Ankara'da düzenlenen ve 2 gün 2 gece süren düğün törenine çok sayıda davetli katıldı.

    Düğüne katılan davetliler, Büşra ve Melih Çallı çiftine altın takmak için adeta birbiriyle yarıştı.

    5 kiloluk altın ve 5 milyon değerinde takı takıldı

    2 bin kişinin katıldığı düğün töreninde siyasetçiler, kurum amirleri ve aşiret mensubu kişiler düğünü halaylarla kutlarken geline 5 kilo, damada ise 5 milyon lira değerinde takı takıldı.

    Takı takmak için sıraya girenler davetliler, geline onlarca bilezik, cumhuriyet altını, altın kemer ve gerdanlık taktı.

    Hakkari'deki aşiret düğününde geline 5 kilo altın takıldı VİDEO


    Hakkari deki aşiret düğününde geline 5 kilo altın takıldı #1

    Altınlarla oynamakta zorlandı

    Yerel sanatçıların katıldığı düğünde halay çekmek için oyuna giren gelin Büşra Çallı'ının, üzerindeki takılarla halay çekmekte güçlük çektiği görüldü.

    Hakkari deki aşiret düğününde geline 5 kilo altın takıldı #2

    "Düğünümüz tam bir şölene döndü"

    DHA'nın aktarımına göre; damadın babası Bülent Çallı, oğlunun mutlu gününde kendisini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. Akrabalarının ısrarı üzerine Hakkari'de de düğün yaptıklarını söyleyen Çallı, "Buradaki düğünümüze de binlerin üzerinde misafirimiz geldi. Allah'a şükür hepsini iyi ağırladık ve güzel eğlendik. Düğünümüz tam bir şölene döndü. Düğünümüze katılan bütün hemşehrilerimiz, akrabalarıma ve arkadaşlarıma, dostlarıma şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum." dedi.

    Hakkari deki aşiret düğününde geline 5 kilo altın takıldı #3

    Hakkari deki aşiret düğününde geline 5 kilo altın takıldı #4

    Hakkari deki aşiret düğününde geline 5 kilo altın takıldı #5

    Hakkari deki aşiret düğününde geline 5 kilo altın takıldı #6


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