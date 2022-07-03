Hakkari'deki festival renkli görüntülere sahne oldu

Hakkari Valiliği öncülüğünde Cilo Dağları’nda düzenlenen Doğa Sporları Festivali kapsamında 3500 rakımda kar banyosu yapıldı.

Hakkari Valiliği öncülüğünde Cilo Dağları’ndaki Sat Buzul Gölleri’nde bu yıl 4.’sü düzenlenen Doğa Sporları Festivali'ne katılan türkücü Aydın Aydın da kuzusu ile birlikte kar banyosu yapanların arasında yer aldı.

Festival Sat Buzul Gölleri’nde düzenlendi

Hakkari ilinin Yüksekova ilçesi sınırlarında yer alan Cilo Dağları’ndaki Sat Buzul Gölleri’nde düzenlenen Doğa Sporları Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Yüzlerce kişi halaya katıldı

Festivale Hakkari ilinin ileri gelenlerinin dışında, yurt içinden ve yurt dışından vatandaşlar katıldı. Festivalde yüzlerce kişi halaya katılarak adeta buzul dağlarını inletti.

"Hakkari'de temmuza kadar kar var"

İHA'nın haberine göre festivale katılanlar serinlemek için Bodrum, Marmaris, Çeşme’ye gitmeye gerek olmadığını, Hakkari'de temmuz ayında kar olduğunu söylediler.

"Karda bronzlaşıyoruz"

Festivale katılan Aydın, “Ben hayvan dostuyum. Dünyada ilk defa hayvanlarla düet yaptım. Bugün Sat Buzul Gölleri'ndeyiz. Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz İdris Akbıyık tarafından 4.'sü düzenlenen Doğa Sporları Festivali’ne çok güzel bir ilgi var. Bugün insanlar Marmara, Ege ve Karadeniz’de yüzerken, biz de Hakkari'de kar banyosu ve karda bronzlaşıyoruz" dedi.