Hakkari'deki kuzuların anneleriyle buluşma anı

Yayla yolculuğuna çıkan 2 bin koyunun yavrularıyla buluşturulduğu anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kuzuların anneleriyle buluşma anı yürekleri ısıttı.

Çukurca köyünde çiftçilik yapan vatandaşlar, yaylaya gitmeden önce son kez koyunlarını köye getirerek kırpma ve süt sağmasının ardından yavruyla buluşturdu.

Sürünün arasına karışan binlerce kuzu, annelerini koku ve seslerinden seçmesinin ardından zorlu yayla yolculuğu başladı.

"Geçimimizi hayvancılıkla karşılıyoruz"

4 bin küçükbaş hayvanı yaylaya yolcu edeceklerini söyleyen Feysel Örtaş isimli çiftçi, "Biz bugün koyun kırpıyoruz. Daha sonra berivanlarımızın burada süt sağmasının ardından koyunları yavrularıyla buluşturup yaylaya yolcu edeceğiz. Bizim de geçimimiz hayvancılık üzerinedir. Bununla beraber peynirimizi, yoğurdumuzu, sütümüzü ve et ürünlerimizi karşılıyoruz." dedi.

2 bin koyunla yayla yolculuğu

2 bin koyunu yayla yolculuğu öncesi sağdıklarını belirten Feride Örtaş da "Koyunlar kırkıldıktan sonra berivanlar olarak sağıyoruz. Yavrularıyla buluşmasının ardından 4 bin koyun ve kuzuyu yaylaya götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yaylaya toplam 4 bin koyun ve kuzumuz gidecek"

Bölgede hayvancılığı arttıracaklarını belirten Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen ise "3 ay boyunca hayvanlarımız yaylada kalacak. Çukurca köyü olarak hiçbir şekilde dışarıdan et ve süt ürünleri almıyoruz. Kış mevsiminin ardından artık koyunlarımızı yaylaya göndereceğiz. Yaylaya toplam 4 bin koyun ve kuzumuz gidecek. İnşallah bundan sonra da tüm Çukurca köyü olarak bölge hayvancılığına daha fazla katkı sağlayacağız." şeklinde konuştu.