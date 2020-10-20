Hakkari'deki Zap Suyu, sporcuları Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlıyor

25-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları öncesi hazırlıklar sürüyor. Sporcular, Zap Suyu'nda şampiyonaya hazırlanıyor.

Hakkari'de bulunan Zap Suyu, Türkiye Rafting Şampiyonası'na hazırlanan sporcuları, 25-30 Ekim tarihler arasında gerçekleşecek olan şampiyonluk yarışmasına hazırlıyor.

Hakkari Valiliği ile Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteklediği çeşitli kategorilerdeki 5 rafting takımının sporcuları, şampiyonada başarılı olmak için ter döküyor.

Organizasyona ev sahipliği yapacak kenti en iyi şekilde temsil etmek isteyen sporcular, her gün Zap Suyu'nda kürek çekiyor.

HAKKARİ'NİN İLK ŞAMPİYONASI

Antrenör Ramazan İlhan, Türkiye Rafting Şampiyonası'nın ilk kez Hakkari'de gerçekleştirileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Kentten organizasyona 5 takım katılacak. Yarışlar 25 Ekim'de başlayacak. Birçok ilde yarışlara katıldık. Farklı yerlerde dereceler elde ettik.

Beytüşebbap'ta düzenlenen yarışta karma takımımız Türkiye ikinciliği, açık yaş takımımız da Türkiye üçüncülüğü kazandı.

Çalışmalarımız güzel geçiyor. Daha iyi dereceler elde etmek istiyoruz. Şampiyonaya ev sahipliği yapacağımız için heyecanlıyız."