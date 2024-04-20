Hakkari'den 'Yılan Adası' manzaraları Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 'Yılan Pınarı' bölgesinde ortaya çıkan ve sürü halinde güneşlenen yılanlar, Brezilya’nın Yılan Adası'nı andırıyor.

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İHA

Hakkari'de görenleri şaşkına çeviren bir görüntü ortaya çıktı.

Yüksekova’nın Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki 'Yılan Pınarı' bölgesinde yılanlar sürü halinde ortaya çıktı.

Yol boyu sürü halinde bulunan yılanlar, Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırıyor.

Sürüler endişelendiriyor

Sıcak havayla birlikte ortaya çıkmaya başlayan yılan sürüleri, hem korkutuyor hem de görenlerin ilgisini çekiyor.

Özellikle insanların olmadığı zamanlarda açık alanlara çıkan ve zehirsiz olduğu bilinen yılanlara zarar verilmemesi noktasında çağrıda bulunuluyor.

Öğlen ortaya çıkıp güneşleniyorlar

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Yüksekova'ya bağlı Yürekli köyünde bulunan 'Yılan Pınar'ındayız. Her sene nisan ayının ortalarında mayıs ayının başlarında bu zararsız yılanlar ortaya çıkıyor. Burası Brezilya’nın Yılan Adası’na da benziyor. Bu zararsız yılanlar özellikle saat 13.00 ve 14.00 gibi ortaya çıkıp güneşleniyorlar. İnsanlar olmadığı zaman hem taşların üzerine hem de yol üzerine geliyorlar.

"Yılanlara zarar vermeyin"

Her sene olduğu gibi onları görmek için tekrar buraya geldik. Aslında burada muazzam bir manzara var. Buraya resim video çekmeye gelenler oluyor. Bu gelenler arasında bazı şahıslar yılanlara zarar veriyorlar. Lütfen fotoğraflarınızı çektiğinizde, yılanlara zarar vermeden yeniden bölgeden ayrılın."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)