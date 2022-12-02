Şiddetli yağışın ardından yüzünü gösteren kar yağışı, kısa sürede bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Besiciler yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ağıllarda bakarak büyük mücadele veriyor.

Türkiye kış mevsimine girdi.

Yurdun birçok kesimi karla kaplanırken, bazı bölgeler de sağanak yağmura teslim oluyor.

Özellikle hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı yüzünü gösterdi.

Köyler yılın büyük bölümü karla kaplanıyor

Hakkari’de de uzun süredir etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Son günlerde şiddetini artıran kar yağışıyla besicilerin, zorlu kış koşullarıyla mücadelesi de başladı.

AA'nın aktarımına göre; yılın büyük bölümü karla kaplı olan köylerdeki besiciler, yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ağıllarda bakıyor.

"İki mevsimin de zorlukları var"

Durankaya beldesinde yaşayan Nazmi Gül, kar yağışıyla kış mesaisine başladıklarını, ilkbahara kadar kar üzerinde koyunlara ot vereceklerini söyledi.

Köylerinin çok fazla kar aldığını belirten Gül şöyle konuştu: "Bu durum bizi çok zorluyor. Bu yıl da kar yağmaya başladı. Her taraf beyaza büründü. Otları bazen kızakla bazen de sırtımızla taşıyoruz. Bazılarının 200-300 koyunu var. Onlar için daha zor oluyor. Kışın vaktimizin çoğu hayvanlarla geçiyor. Burada yaklaşık 2 bin koyun, keçi var. Yazın ot biçiyoruz, hayvanları yaylaya çıkarıyoruz. 3 ay orada kalıyoruz. Kışın da hayvanların bakımıyla ilgileniyoruz. İki mevsimin de zorlukları var. Tek geçim kaynağımız hayvancılık."

Hakkarili besicilerin zorlu kış mücadelesi VİDEO



"Bazen iki metre kar oluyor"

Ercan Üzüm de yağışların bu yıl erken başladığını, köyde kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığını dile getirdi.

Kışın kendileri için zorlu geçtiğini anlatan Üzüm, "4-5 ay burada koyunlarımıza bakıyoruz. 70 koyunumuz var. Yazın biçtiğimiz otları hayvanların bulunduğu yere yakın noktalarda biriktiriyoruz. Daha sonra brandayla ya da sırtımızda taşıyoruz. Bazen iki metre kar oluyor. O zaman çok zorlanıyoruz. Kışın bizim için zahmetli geçiyor. Hayvanlarımıza en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz." dedi.