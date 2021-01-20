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    Hakkarili esnafın kardan eşeği

    Hakkarili esnaf, kar yağışından dolayı iş yoğunluğu azalınca kardan eşek yapıp bindi.
    • İHA
    • 20.01.2021 - 09:38
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    Hakkarili esnafın kardan eşeği

    Doğu illerinde etkisini artıran kar yağışı bölgede hayatı olumsuz etkiliyor.

    Bir yandan da yoğun yağış ve pandemi koşullarının getirdiği iş yoğunluğundaki azalma nedeniyle esnaf krizi fırsata çevirip stres atıyor.

    Hakkarili esnafın kardan eşeği VİDEO

    İŞLER DÜŞTÜ, KARDAN EŞEK YAPTILAR

    Hakkari'de, Dağgöl Mahallesi’nde esnaflık yapan Emin İrdem de onlardan biri.

    İrdem ve çalışanları dükkanlarının önüne kardan eşek yaptı.

    Hakkarili esnafın kardan eşeği #1

    GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

    Bir saatte yapılan kardan eşeği gören vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, bol bol fotoğraf çektirdi.

    Geçen yıllara oranla bu yıl Hakkari’ye karın geç yağdığını belirten esnaf İrdem, karla uğraşmayı çok sevdiğini ve bu uğraş sonunda eşek yaparak bindiğini söyledi.

    Hakkarili esnafın kardan eşeği #2

    Hakkarili esnafın kardan eşeği #3

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