Hakkarili esnaf, kar yağışından dolayı iş yoğunluğu azalınca kardan eşek yapıp bindi.

Doğu illerinde etkisini artıran kar yağışı bölgede hayatı olumsuz etkiliyor.

Bir yandan da yoğun yağış ve pandemi koşullarının getirdiği iş yoğunluğundaki azalma nedeniyle esnaf krizi fırsata çevirip stres atıyor.

Hakkarili esnafın kardan eşeği VİDEO

İŞLER DÜŞTÜ, KARDAN EŞEK YAPTILAR

Hakkari'de, Dağgöl Mahallesi’nde esnaflık yapan Emin İrdem de onlardan biri.

İrdem ve çalışanları dükkanlarının önüne kardan eşek yaptı.

GÖRENLER FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Bir saatte yapılan kardan eşeği gören vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, bol bol fotoğraf çektirdi.

Geçen yıllara oranla bu yıl Hakkari’ye karın geç yağdığını belirten esnaf İrdem, karla uğraşmayı çok sevdiğini ve bu uğraş sonunda eşek yaparak bindiğini söyledi.