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    Hakkarili Kürt beyzbolu ile Amerikan beyzboluna rakip

    Kartal Ailesi, Amerikan beyzboluna rakip olarak gördükleri, 'topa gorane' oyununu yaylada oynarken Hakkarili Abdullah Kartal, "Biz de buna 'Kürt beyzbolu' diyoruz" dedi.
    • 01.08.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 17:00
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    Hakkarili Kürt beyzbolu ile Amerikan beyzboluna rakip

    Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 55 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka ve Yeşiltaş köyleri arasındaki Avğerkan Yaylası’na giden Oremari aşiretine mensup Kartal Ailesi, atalarından kalma gelenekleri de sürdürüyor.

    Sabahın ilk ışıklarıyla Yüksekova merkezden araçla bölgeye giden aile fertleri, yürüyüşün ardından yaylada kahvaltı yaparak buzul göllerini gezdi.

    Amerikan beyzboluna benzerliğiyle bilinen ve bölgede 'Topa gorane' adıyla bilinen oyunu yaylada oynayan aile fertleri, daha sonra halay çekerek doyasıya eğlendi.

    "Buzul göllerini gezdik ve daha sonra Kürt beyzbolunu oynadık"

    Çoraplarla yapılan topa sopayla vurarak oynanan oyunla ilgili açıklamalarda bulunan Übeyit Kartal, "Her sene yaz aylarında yaylamıza geliyoruz. Yaylamız İkiyaka ve Yeşiltaş köyleri arasında kalıyor. Buralar tüm güzellikleri barındırıyor.

    Biz sabah ilk olarak kahvaltımızı yaptık ve Buzul göllerini gezdik. Daha sonra 100 yıllardır atalarımızdan kalma Kürt beyzbolunu oynadık. Kartal ailesi olarak güzel bir gün geçirdik." dedi.

    Hakkarili Kürt beyzbolu ile Amerikan beyzboluna rakip #1

    "Biz de buna 'Kürt beyzbolu' diyoruz"

    İHA'nın haberine göre; Abdullah Kartal ise aile bireyleriyle bölgeye geldiklerini söyleyerek, "Atalarımızdan kalma Kürt beyzbolunu oynadık. Bu oyun zor ve zevkli bir oyun. Amerikan beyzbolunu aratmazken, biz de buna 'Kürt beyzbolu' diyoruz." ifadelerini kullandı.

    Hakkarili Kürt beyzbolu ile Amerikan beyzboluna rakip #2

    Hakkarili Kürt beyzbolu ile Amerikan beyzboluna rakip #3

    Hakkarili Kürt beyzbolu ile Amerikan beyzboluna rakip #4

    Hakkarili Kürt beyzbolu ile Amerikan beyzboluna rakip #5

    Hakkarili Kürt beyzbolu ile Amerikan beyzboluna rakip #6

    Hakkarili Kürt beyzbolu ile Amerikan beyzboluna rakip #7

    Hakkarili Kürt beyzbolu ile Amerikan beyzboluna rakip #8

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    Hakkarili Kürt beyzbolu ile Amerikan beyzboluna rakip #11

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    Hakkarili Kürt beyzbolu ile Amerikan beyzboluna rakip #13


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