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    Hakkarili Zana Öztunç, gözünü şampiyonluğa dikti

    Yüksekova ilçesinde yaşayan milli kayakçı Zana Öztünç, kış aylarında Norveç'te yapılacak yarışlara çevre yolunda hazırlanıyor. Milli sporcu, bu yıl dünya şampiyonluğunu hedefliyor.
    • 26.10.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 12:03
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    Hakkarili Zana Öztunç, gözünü şampiyonluğa dikti

    Milli sporcu Zana Öztunç, ilçedeki antrenörler tarafından 12 yaşında keşfedildikten sonra kayakla tanıştı.

    Daha sonra bu sporda kendisini geliştiren Öztunç, kısa sürede milli takıma girmeyi başardı.

    Milli sporcu Öztunç, bu yılki kış olimpiyatlarında ise dünya şampiyonu olmak için hazırlıklarını Yüksekova çevre yolunda sürdürüyor.

    "Dünya şampiyonluğuna hazırlanıyorum"

    Ulusal ve uluslararası müsabakalarda Biatlon Türk Milli Takımı adına şimdiye kadarki en iyi puanı alarak Türkiye rekoru kıran milli sporcu, "Bu yıl Norveç, İsveç ve İtalya’da yapılacak yarışlara hazırlanıyorum. Dünya şampiyonluğunun kotasını alarak, büyükler dünya kupasını almak için mücadele edeceğim. Milli takımda hem Hakkari adına hem Türkiye adına milli takımda sporcu olarak ülkemizi temsil ediyorum. 100’ün üzerinde milliliğim var. Yarıştığım ülke sayısı ise 33'tür." dedi.

    "Her yarışta puanlarımı daha da yenilemeye başladım"

    Bireysel olarak günde 3 saat Yüksekova çevre yolunda çalışan Öztunç, amacının dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Bugüne kadar aldığı başarıları da anlatan Öztunç, şunları kaydetti:

    "Şampiyonluk için çok çalışıyorum"

    "Bayrakta Balkan 3’üncülüğü aldıktan sonra Avrupa’daki uluslararası yarışmalara katıldım. Orada da çok ciddi dereceler aldım. Kendi branşımda ilk dünya kupasına Türkiye’den katılan ben oldum. 2017 yılında Rusya’da dünya 8’inciliği, bayrak yarışında dünya 4’üncülüğü aldım. Bu da beni biraz daha umutlandırıldı. Daha çok çalışmaya başladım. Her yarışta kendi puanlarımı daha da yenilemeye başladım. Slovenya’da yapılan yarışmada Avrupa şampiyonasında 150 kişi arasında iki atış kaçırarak 25'inci sırada yer aldım. İnşallah atışlarımı düzelterek daha güzel dereceler elde edeceğim. Bunun için de çok çalışıyorum."

    Hakkarili Zana Öztunç, gözünü şampiyonluğa dikti #1

    Hakkarili Zana Öztunç, gözünü şampiyonluğa dikti #2

    Hakkarili Zana Öztunç, gözünü şampiyonluğa dikti #3

    Hakkarili Zana Öztunç, gözünü şampiyonluğa dikti #4

    Hakkarili Zana Öztunç, gözünü şampiyonluğa dikti #5

    Hakkarili Zana Öztunç, gözünü şampiyonluğa dikti #6

    Hakkarili Zana Öztunç, gözünü şampiyonluğa dikti #7

    Hakkarili Zana Öztunç, gözünü şampiyonluğa dikti #8

    Hakkarili Zana Öztunç, gözünü şampiyonluğa dikti #9

    Hakkarili Zana Öztunç, gözünü şampiyonluğa dikti #10


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