Hakkari'nin küçük topçusu Hamza'nın hayalleri kocaman

Hayali büyük bir futbolcu olmak olan Hamza, yeteneğinin keşfedilmesini bekliyor.

Henüz 5 yaşında idmandan idmana koşturan Hakkarili Hamza Yılmaz, hayali olan futbolda yaşıtlarını geride bıraktı.

Şehir stadındaki engeller üzerinde top koşturan küçük Hamza'nın yeteneği herkesi kendine hayran bırakıyor.

"ANNE BABALAR ÇOCUKLARINA DESTEK OLMALI"

İlk hedefinin oğlunun eğitimi olduğunu söyleyen baba Cahit Yılmaz, “İnşallah Hamza gerek eğitim gerekse futbolculuk hayatında iyi yere gelecektir. Hamza büyüdüğünde ülkesine yararlı bir birey olacağına inancım tamdır. İlimiz Hakkâri’de çok yetenekli çocuklar ve gençler vardır. Hakkâri’deki babalar ve anneler çocuklarına spor konusunda gereken desteği sağlamalıdırlar. Onların ellerinden tutmalıdırlar." ifadelerini kullandı.

ALTYAPI VE TESİS İMKANLARI YETERSİZ

Hakkari'deki spor faaliyetlerine gereken ilginin tam anlamıyla sağlanamadığına dikkat çeken baba Yılmaz, "Devlet yetkililerimiz, yöneticilerimiz, Hakkâri’deki iş adamlarımız bu çocuklara gereken altyapı ve tesis imkânı sağlamalıdır. İnanıyorum ki, Hamza ve onun gibi nice yetenekler vardır.” dedi.