Şemdili'de bulunan Çarçellan bölgesi, terör olaylarıyla anılırken başarılı operasyonlar sonucu güvenli bölge oldu. Doğa güzellikleriyle kendine hayran bırakan bölge artık dış çekimin ilk adresi oldu.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamına kavuşan Hakkari'nin Şemdinli ilçesi, yıllardır terörün gölgesinde kalan doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Şemdinli'nin Aktütün köyü yakınlarında bulunan adı terörle anılan Çarçellan bölgesi, artık gelin ve damatların dış çekim alanı oldu.

Bir zamanlar tüm güzelliklerini terör sebebiyle örten Çarçellan bölgesi, terör olaylarında vatandaşlar tarafından boşaltılmak zorunda kalmıştı.

Çarçellan bölgesi artık güvenli bölge

Türk askerleri tarafından gerçekleşen başarılı operasyonlar sonucu yaşanan huzur ortamıyla birlikte güvenli bölge oldu.

Hakkari'nin terör bölgesi artık gelin ve damatların gözdesi oldu ViDEO

Gelin ve damatların ilk tercihi oldu

Dünyaevine girerken bu anları ölümsüzleştirmek isteyen gelin ve damatlar, dış çekim fotoğrafları için Çarçellan bölgesini tercih etmeye başladı.

Herki aşiretine mensup Almanca öğretmeni 29 yaşındaki Betül Yılmaz ile 29 yaşındaki Elektrik Mühendisi Mesut Uysal da güzel bir anı bırakmak için Çarçellan bölgesinde fotoğraf çektirerek mutluluklarını ölümsüzleştirdi.

"Onlarca anı sahipsiz kaldı"

İHA'nın haberine göre, mutlu günlerinde çocuklarına güzel bir anı bırakmak istediklerini ifade eden damat Mesut Uysal, "Dedelerimizin yıllarca yaşam sürdüğü bu bölgelerde onlarca anı sahipsiz kaldı. Yaklaşık 40 yıl aradan sonra eşimle beraber bu el değmemiş dağların her karışı üzerinde atalarımızın anıları huzurunda düğün fotoğraflarımızı çekmeye karar verdik. 40 yıl sonra burada, dede toprağında geçmişin izlerini ve acılarını silemeyeceğimiz ama yeni anılar ve güzellikler biriktireceğimiz bir yaşamın gelin ve damadı olduk. Bu bize huzur ve mutluluk kattı. Çocuklarımıza güzel bir anı olarak kalacak." dedi.