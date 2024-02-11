Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yol açama sırasında 5 metrelik kar tüneli oluştu Kışın zorlu şartları yüksek kesimlerde kendisini hissettirmeye devam ediyor. Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan yolları açmak için yapılan çalışmalarla açılan yollar ise yüksek tünelleri andırıyor.

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İHA

Türkiye'nin batısı yazdan kalma günler yaşıyorken, doğusunda ise yağan karın yüksekliği o bölgelerde yaşamın sürmesini engelliyor.

Türkiye'nin soğuğa teslim olan her köşesinde karla yapılan mücadele devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri de kardan kapanan yolları açmaya çalışıyor.

İran sınırında bulunan Esendere beldesindeki Tuğ Tepe Üs Bölgesi'nin yolundaki zorlu çalışmalar sürüyor.

Yüksekova ilçesinde 5 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

Kar kalınlığı 5 metreyi buluyor

Kardan oluşan tüneller ve 5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.

Çalışmalar devam edecek

Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Yol açan iş makineleri karın yüksekliğinden görülmüyor

Zorlu şartlarda bir yandan soğuğa bir yandan da karın yüksekliğine karşı çalışmalar devam ederken, tünelleri andıran yolda iş makinesinin adeta kaybolması görenleri hayrete düşürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)