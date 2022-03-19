Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
613.928
1.87%
BTXN Coin
39.28
0.25%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 1 C

    Halfeti’de tarihi batık mahalle turizme kazandırılıyor

    22 yıl önce bir kısmı Birecik Baraj Gölü suyunun altında kalan ve bu nedenle terke edilerek adete hayalet şehre dönen Çekem Mahallesi, eski günlerine dönüyor.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 10:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Halfeti’de tarihi batık mahalle turizme kazandırılıyor

    Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 2000 yılında yapımı tamamlanan Fırat Nehri üzerindeki Birecik Barajının sularının yükselmesi sonrası tarihi ilçenin büyük kısmı ile bazı kırsal mahalleler sular altında kaldı.

    İlçe merkezi başka bölgeye taşınırken sular altında kalan mahaller ise boşaltıldı.

    Eski Halfeti olarak ismi değiştirilen batık kent, oluşan yeni doğal yapısıyla turizme kazandırıldı.

    Yılda yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turistin uğradığı kentin mahalleleri de birer birer turizme kazandırılıyor.

    BATIK MAHALLELER CANLANIYOR

    İlk olarak ilçesini batısında yer alan Savaşan Mahallesi turizme kazandırıldı. Bir kısmı sular altında kalan minaresiyle dikkat çeken Savaşan mahallesine teknelerle turlar düzenleniyor.

    Savaşan Mahallesiyle aynı kaderi paylaşan ve bilinen tarihi 2 bin yıl öncesine dayanmasına rağmen tam olarak ne zaman kurulduğu bilinmeyen Çekem Mahallesi ise Halfeti’nin yaklaşık 7 kilometre doğusunda yer alıyor.

    Fırat kıyısında tarihi dokusu ve sokakları ile pitoresk bir görünüm sunan Çekem Mahallede tescil edilmemiş çok sayıda yapı bulunuyor.

    Halfeti’de 2 bin yıllık tarihi olan batık mahalle turizme kazandırılıyor VİDEO

    Halfeti’de tarihi batık mahalle turizme kazandırılıyor #1

    İSMİNİ MEMLUK KOMUTANINDAN ALDI

    Stratejik konumuyla Rumkale 13. yüzyılda Memluk Devletinin kuzey üssü konumundaydı.

    Memluk komutanlarından Çekem, kaleye hakim oldu ve bu mahallenin adı da onun hatırası olarak bugüne taşındı.

    Halfeti’ye bağlı bir mahalle olan bölge, ilginç mezar taşlarıyla dikkat çekiyor. Mahallede kesme taştan avlusu ve son cemaat yeri olan cami ile bitişiğinde 14. yüzyıl tarihli kitabeye sahip bir türbe bulunuyor.

    Halfeti’de tarihi batık mahalle turizme kazandırılıyor #2

    7 KİLOMETRELİK SAHİL YOLU

    Yolu su altında kaldığı için ulaşımın teknelerle sağlanabildiği Çekem Mahallesinin turizme kazandırılması için yaklaşık 7 kilometrelik yeni bir yol açılıyor.

    Mahallenin önündeki engel olan dağlar iş makineleriyle oyularak kaya parçaları ve toprak suya dökülerek dolgu yapılıyor.

    Yürüyüş ve bisiklet yolunun yanı sıra oturma alanlarının da olacağı yeni yolda vatandaşların dinlenebileceği ve manzarayı izleyebileceği alanların da olması planlanıyor.

    Halfeti’de tarihi batık mahalle turizme kazandırılıyor #3

    HAVADAN VE SU ALTINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Havadan ve su altından görüntülenen mahallenin turizme kazandırılacağını söyleyen Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, "Biz inşallah Çekem Köyündeki o eski yapıların restorasyonunu yaparak orayı adeta bir tatil köyüne dönüştüreceğiz. Bu kapsamda oradaki tescilli yapılar, tarihi evler kendine özgü doğal yapısı korunarak, restoranlar, butik oteller gibi turistlerimizin zaman geçirebileceği güzel alanlara dönüşecek. Bu kapsamda da bizler, Halfeti Belediyesi olarak çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Yeni sezona hazırız. Geçtiğimiz yıl pandemi koşullarına rağmen 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Bu yıl da inşallah aynı sayıya ulaşıp hatta geçmeyi de hedefliyoruz” diye konuştu.

    Halfeti’de tarihi batık mahalle turizme kazandırılıyor #4

    Halfeti’de tarihi batık mahalle turizme kazandırılıyor #5

    Halfeti’de tarihi batık mahalle turizme kazandırılıyor #6

    Halfeti’de tarihi batık mahalle turizme kazandırılıyor #7

    Halfeti’de tarihi batık mahalle turizme kazandırılıyor #8

    Halfeti’de tarihi batık mahalle turizme kazandırılıyor #9

    Halfeti’de tarihi batık mahalle turizme kazandırılıyor #10

    Halfeti’de tarihi batık mahalle turizme kazandırılıyor #11

    Halfeti’de tarihi batık mahalle turizme kazandırılıyor #12

    Halfeti’de tarihi batık mahalle turizme kazandırılıyor #13

    Halfeti’de tarihi batık mahalle turizme kazandırılıyor #14


    İlginizi Çekebilir

    Samsun'daki esnafın kardan yaptığı mezar görenleri şaşırttı
    Gündem

    Samsun'daki esnafın kardan yaptığı mezar görenleri şaşırttı

    Btc Era ile İkinci Maaş Kazanabilirsin!
    Coin Haber

    Btc Era ile İkinci Maaş Kazanabilirsin!

    Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal edildi
    İç Haber

    Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden 14'ü iptal edildi

    Görüş Bildir