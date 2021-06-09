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    Haliç’te balıkçının oltasına köpek balığı takıldı

    Gördüğü köpek balığı karşısında şaşkına dönen balıkçı, o anları cep telefonuyla görüntüledi.
    • İHA
    • 09.06.2021 - 23:19
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    Haliç’te balıkçının oltasına köpek balığı takıldı

    Haliç’te önceki gün kıyıda balık tutan bir balıkçı, oltasında bir ağırlık hissetti. Oltanın ucuna bakan balıkçı ise gördüğü köpek balığıyla şaşkınlık yaşadı.

    Telefonuna sarılan balıkçı, köpek balığını cep telefonuyla görüntüledi.

    MİSİNAYI KOPARDI VE UZAKLAŞTI

    Yaklaşık 2 metre boyundaki köpek balığı ise kıyıya yaklaştırıldığı sırada misinayı kopararak kıyıdan uzaklaştı.

    Haliç'te köpek balığı görüntülendi-Video

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