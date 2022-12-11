Halıdaki inatçı lekelere son! Bu yöntem tek seferde çıkarıyor... Halılarınız yeni gibi olacak!

Halıdaki inatçı lekelere son! Bu yöntem tek seferde çıkarıyor... Halılarınız yeni gibi olacak!

Halılara dökülen kahve, çay gibi inatçı lekelerden kurtulmak artık çok basit. Çamaşır suyu lekesini bile yok ediyor. Bu yöntemle halılarınız tertemiz olacak.

Eve sıcak bir ortam sağlayan halılar, en çok kirlenen eşyalar arasındadır. Ayak altında olduğundan üzerine sık sık kahvei meyve suyu, çay vb. şeyler dökülür.

Halılara dökülen inatçı lekeleri temizlemek çoğu insan için işkence gibidir. Neyse ki doğru yöntem ile halınızı eski hale getirebilirsiniz.

Eski lekeleri temizlemek konusunda sabırlı olmalısınız. Leke ne kadar uzun süre kalırsa, temizlenmesi o kadar zor olur. Çıkarması en güç olan lekeler ise makyaj lekeleridir. Önereceğimiz bu yöntem ise lekeleri çıkarmakta oldukça etkili…

Bu yöntemlerle halılarınız yepyeni olacak!

Bir lekeyi temizlerken her zaman hafifçe tampon hareketlerle müdahale edin. Böylelikle lekenin daha fazla yayılmasını önlersiniz. Silmek lekeyi daha fazla yayar.

Lekenin dışından merkezine doğru çalışmanız gerekir. Böylece lekelerin farklı alanlara bulaşmasını engellersiniz. Bazı lekeler daha inatçı olduğundan, bu adımı birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

Sert kimyasallar kullanıyorsanız, halınız için güvenli olduğundan emin olun. Mesela bir halıdaki lekeyi çıkarmak için ağartıcı tavsiye edilmez, çünkü renk atmasına sebep olur.

Fondöten lekesi

Fondöten halıya bulaşırsa, uzman fondötenin yapısı nedeniyle hızla bulunduğu alana renginin oturacağından dolayı hızlı hareket edilmesini tavsiye etti. Fondöten su bazlı ise makyaj ürünün fazlasını bir kağıt havluyla alıp ardından ılık suyla durulamanız gerekmektedir.

Ardından, lekeye bulaşık sabunu ile masaj yaparak ön işlemden geçirin. Havayla kuruması ve yeterli zamanı olması için bulaşık sabununun leke üzerinde 20 dakika etki etmesine izin verin. İşlem bittikten sonra alanı bir kağıt havluyla hafifçe kurulayın ve leke gidene kadar tekrarlamaya devam edin.

Ruj lekesi

Ruj lekeleri için, ılık suya batırılmış bir bez kullanılmasını ve etkilenen bölgeye leke tamamen kaybolana kadar sürülmesini tavsiye ediliyor.

Maskara lekesi

Maskara lekeleri için, asetona batırılmış bir pamuklu çubuk kullanın. Ardından, bebek yağına veya mineral yağa batırılmış başka bir pamuklu çubuk kullanarak kalan kalıntıları temizleyin.

Göz farı lekesi

Göz farı, halı ve döşemeden çıkarılması zor olan çeşitli pigmentler içerir. Bununla birlikte, bu tür bir lekeyle uğraşırken hızlı hareket etmelisiniz, yoksa kumaşa işleme riskini oluşacaktır.

İlk adım, lekeyi soğuk suyla ıslatmaktır. Bu lekenin çıkarılmasını kolaylaştırır. Göz farını mümkün olduğu kadar soğuk suyla temizledikten sonra, lekeli bölgeye doğrudan bir bulaşık deterjanı uygulayın ve bölgedeki tüm renk izleri gidene kadar parmaklarınızla kuvvetlice ovun. İyice durulayın. Sabun kalıntısı kalmasını önlemek için ovma işleminden sonra tekrar soğuk su ile yıkayın.

Pudra lekesi

Lekenin üzerini süpürerek başlayın, ardından temiz bir bezi veya süngeri bulaşık sabunuyla nemlendirin ve lekenin üzerine hafifçe sürün. Bezi durulamaya devam edin ve sabun kaybolana kadar bu aşamayı tekrarlayın.