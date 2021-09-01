Halil Dervişoğlu kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu'nun hayatı ve kariyeri

Galatasaray, Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Peki hayatı ve kariyerine dair bilgiler merak konusu olan Halil Dervişoğlu kimdir? İşte kariyeri...

2021-2022 sezonu transfer çalışmalarını hızla sürdüren Galatasaray, transferde bombayı patlattı.

Galatasaray, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Halil Dervişoğlu'nu 2021-2022 sezonu sonuna kadar kiraladı. Halil Dervişoğlu'nun, Galatasaray'dan alacağı yıllık maaşın 8 milyon TL olduğu öğrenildi.

Bu gelişme sonrası sarı kırmızılı takıma gönül verenler, Halil Dervişoğlu'nun hayatı ve kariyerine dair araştırmalarına başladı.

Peki Halil Dervişoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu'nun hayatı ve kariyeri...

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya gelen Halil Dervişoğlu, profesyonel futbolculuk kariyerine, RV&AV Sparta Rotterdam ve Sparta Rotterdam takımlarında başladı.

Sparta Rotterdam'ın altyapısında çeşitli kategorilerinde top koşturan genç forvet oyuncusu, Rotterdam ekibinin U21 kategorisinde 36 maçta 25 gol ve 14 asistlik performans göstererek A takıma yükseldi.

Sparta Rotterdam'ın A takımında çıktığı 58 maçta 16 gol ve 12 asistlik performansıyla dikkat çeken Halil İbrahim Dervişoğlu, 3 Ocak 2020 tarihinde 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'a transfer oldu.

Brentford'da oynadığı yarım sezonluk süre zarfında 9 müsabakada şans bulan 21 yaşındaki santrfor, takımının Middlesbrough karşısında oynadığı FA Cup maçında bir kez fileleri sarstı. 6 Ekim 2020 tarihinde Hollanda'nın Twente takımına kiralanan futbolcu, burada geçirdiği 3 aylık dönemde 270 dakika süre aldı ve bonservisini elinde bulunduran İngiliz kulübüne ocak ayı başında geri döndü.

2020-2021 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray, Halil Dervişoğlu’nu geçici transferle renklerine kattı. Galatasaray’da yarım sezonda çıktığı 12 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu. Galatasaray’da parlayarak Türkiye A Milli Takımı’na davet edildi. İlk defa 27 Mayıs 2021’de Azerbaycan ile oynanan dostluk maçında ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi ve milli takımda dört maçta bir kez fileleri sarstı.

Türkiye A Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde dikkat çekici bir performans ortaya koyan Halil İbrahim Dervişoğlu, ilk milli maçına Türkiye U19 Milli Takımı forması altında 20 Şubat 2018'de Slovakya ile oynanan özel maçta çıktı. U19 Milli Takımı'nda 2 maç oynayan yetenekli forvet oyuncusu, Türkiye U21 takımında 11 maçta kaydettiği 8 golle dikkatleri üzerine çekti.