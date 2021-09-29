Halis Serbest kimdir, Bergen'i neden öldürdü? Acı dolu hikaye...

Bergen'i öldüren Halis Serbest, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar ile dikkati çekti. Bunun akabinde, "Halis Serbest kimdir, Bergen'i neden öldürdü?" sorusu gündeme geldi.

"Acıların kadını" lakabıyla anılan şarkıcı Bergen, eski eşi Halis Serbest tarafından 14 Ağustos 1989 yılında öldürüldü.

Bergen'in yüzüne kezzap atan ve ölümüne sebep olan Halis Serbest, bir programa katıldı.

Serbest programdaki, "Bunu kendisine söyledim. 'Sen hak ettin, seni öldüreceğim’ dedim." açıklaması ve "Pişman mısınız?" sorusuna "Yok, pişman değilim." yanıtını vermesiyle gündeme geldi.

Bunun üzerine vatandaşlar, Bergen'in eski eşine dair detayları ve Bergen'i neden öldürdüğünü araştırmaya başladı.

Peki,Halis Serbest kimdir, Bergen'i neden öldürdü? İşte detaylar...

HALİS SERBEST KİMDİR?

Bergen işi için gittiği Adana'da, Halis Serbest ile tanıştı. İkili kısa süre içinde aşk yaşamaya başladı ve 1982 yılında evlendi.

Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen’e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyledi ve Bergen bu isteği kabul etti.

Ancak Bergen, yeniden sahnelere dönmek istedi ve bu isteğin ardından Halis Serbest, Bergen’den boşanmak istediğini belirtti.

Bergen’in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir’de sahne aldığı esnada, eşi Halis Serbest’in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı bu olay sonucunda iki gözünü kaybetti.

Vücudunun büyük bir bölümü zarar gören Bergen’in sol gözü, daha sonra görme yetisini yeniden kazandı.

Sağ gözü ve yüzünün yaralarını gizlemek isteyen Bergen, saçlarını hep sağ gözünün üzerine doğru kapattı ya da sürekli gözlük kullandı.

Halis Serbest, bu olayın ardından iki ay boyunca firari olarak yaşadı ve daha sonra yakalanarak cezaevine girdi.

Bergen 1895 yılında tedavi olarak yeniden sahnelere dönerken, albümün tanıtım turnesi için gittiği Adana Pozantı’da 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak, 30 yaşında öldürüldü.

Halis Serbest’in Adana’da tekstil işi ile uğraştığı biliniyor.