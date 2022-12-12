Halit Kıvanç'ın adı stada verildi

Kısa süre önce vefat eden duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç'ın adı İstanbul'da yaşayacak.

Duayen gazeteci ve spor spikeri Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Kıvanç'ın adı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziosmanpaşa'da yapılan bir stada verilerek ölümsüzleştirildi.

İsmi 'Halit Kıvanç Stadyumu' olacak

2017 yılından beri yapımı devam eden ve kısa sürede tamamlanacağı öğrenilen stadın tam ismi 'Halit Kıvanç Stadyumu' olacak.

Saha zemini FIFA onaylı olan stadı Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç ve eşi Bülbin Kıvanç ziyaret etti.

Kıvanç Ailesi stada gitti

Kıvanç Ailesi, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ile bir araya geldi.

AA'da yer alan habere göre Halit Kıvanç'ın Türk sporu ve televizyonculuğuna değer kattığını, aynı zamanda kişiliğiyle topluma örnek olduğunu ifade eden İlker Öztürk, merhumun ismini stada vermekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

24 amatör kulüp kullanacak

Gaziosmanpaşa'nın Küçükköy semtinde yaptırılan, 5 bin seyirci kapasiteli stadın ilçedeki 24 amatör kulüp tarafından kullanılacağını anlatan Öztürk, “Bu stadın Halit Kıvanç gibi çok önemli bir kişinin ismiyle Türk sporuna katkı sağlaması bizim için çok değerlidir. Çok kısa bir sürede bu stat faaliyete geçecektir.” diye konuştu.

“Keşke sağlığında bu mutluluğu yaşasaydı”

Bülbin Kıvanç da Halit Kıvanç'ın adının stada verilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, “Biz 72 senelik evliydik. Tabii çok mutlu oluyorum adının böyle bir stadyuma verilmesine. Keşke kendi de sağlığında böyle bir mutluluğu yaşasaydı.” ifadelerini kullandı.

“Çok yakışacağını düşünüyorum”

Ümit Kıvanç da merhum babasının isminin stada verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Babamın adı bir yere verilecekse, bunun futbolla ilgili bir yer olması bizi ayrıca memnun ederdi. Semt stadı olması, birçok kulübün yararlanacak olması ve burada sporcuların yetişecek olması beni ayrıca sevindiriyor. Bunun çok yakışacağını düşünüyorum. Onun için çok teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.