Halk oyunları emekçilerinden destek çağrısı

Pandemi nedeniyle işsiz kalan 'Halk Oyunları Emekçileri SARI Profil Platformu', mağduriyetlerinin giderilmesi için destek bekliyor.

Ülkemizde etkili olan koronavirüs salgını birçok olumsuzluğu da peşinde getirdi.

Pandemi süreciyle, iş hayatı olumsuz yönde etkilendi.

Birçok çalışan bu dönemde mağduriyet yaşarken, bunlardan biri de halk oyunları eğitmenleri ile usta öğreticileri oldu.

Eğitmen ve öğreticiler, bu süreçte yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için bir araya gelerek 'Halk Oyunları Emekçileri SARI Profil Platformu’nu oluşturdu.

Bununla beraber, sosyal medya profillerini "sarı renge" boyadı.

"KÜLTÜRÜMÜZ YOK OLMASIN"

Platform üzerinden seslerini duyurmaya çalışan emekçiler, zor zamanlardan geçtiklerini duyurarak “Aylardır mağduruz. İşimiz, aşımız, sevdamız, kültürümüz yok olmasın.” ifadelerini kullandı.

"GEÇİM SIKINTILARI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Destek çağrısında bulunan platform, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"SARI Profil Platformu olarak tek gayemiz temsil ettiğimiz 15 binin üstündeki halk oyunları eğitmeninin ve sahne sanatlarının mutfağında emek sarf eden sayıları binleri aşan emekçilerimizin ve evlerine götürdükleri ekmeği paylaştıkları sayıları yüz binlere ulaşan aile bireylerinin seslerini her platformda duyurarak, yaşadıkları mağduriyetlere çözümler üretebilmek ve bizlere ait olan değerlerin yok olmasını engellemeye çalışmaktır. Ne yazık ki icra ettiğimiz meslekler, pandemi sürecinde alınması gereken hayati tedbirler gereği icra edilemez boyutlara ulaştı. Emekçilerimiz ve çalıştıkları kurum ve kuruluşlar ciddi geçim sıkıntıları ile karşı karşıya kaldılar.

"ÇÖZÜM İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Mesleklerimizi icra etmek şöyle dursun, farklı sektörlerde günü birlik işler bulmak için çalmadık kapı bırakmadık. Çözüm yolları bulmak olmak üzere, sektörümüzün tüm emekçilerinin daha sağlıklı, daha verimli ve daha hakkaniyetli bir düzen ile işleyişini sağlamak adına "SARI Profil Platformu" olarak mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız."