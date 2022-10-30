Halkbank 1375 personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihleri ve başvuru şartları..

Halkbank 81 ilde çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzete 1375 personel alımı yapacak. İşte başvuru tarihleri ve başvuru şartları..

Halkbank resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile personel alımı yapılacağını açıkladı. Halkbank farklı pozisyonlarda çalışmak üzere 1375 personel alımı yapacak.

Halkbank tarafından yapılan açıklamada "Bankamızda istihdam edilmek üzere Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, BT İç Kontrolör Yardımcısı ve Servis Görevlisi alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Yayınlanan ilana göre personel alımları, 81 ilde farklı kadrolara yapılacak. Yapılan bu açıklamanın ardından başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını araştırmak için internette aramalarına hız verdi.

Başvurular ne zaman başlıyor?

Halkban personel alımı başvuruları 27 Ekim 2022 ve 13 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Sınav tarihi ise 03 Aralık 2022 olarak açıklandı. Sınavlar Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van olmak üzere 17 farklı şehirde bulunan merkezlerde yapılacak.

Başvuru şartları nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımsatımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından, bilişim alanında işlenen suçlardan hükümlü bulunmamak,

d) Bankacılık Kanunu’na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

e) 01.01.1992 ve sonrası doğumlu olmak,

f) Başvuru için Tablo-1’de belirtilen il ve illere bağlı ilçelerde ikamet etmek zorunludur. Adaylar Mernis’ten teyit edilen ikamet iline başvuru yapmış sayılacaktır. İkamet ili Tablo-1’de yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır.

g) Üniversitelerin/yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren ve Tablo-2’de belirtilen bölümlerinden mezun olmak ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, Tablo-2’de belirtilen Mühendislik bölümlerinin dışında kalan Mühendislik bölümlerinden mezun olmakla birlikte İşletme ya da Ekonomi dallarında yüksek lisans derecesi almış olmak; Veya Tablo-2’de belirtilen bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun ya da Şubat 2023 itibarıyla mezun olmak,

h) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

i) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 31.12.2023 tarihine kadar tecilli olmak (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

j) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,

k) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.