HALKBANK PERSONEL ALIMI: Halbank personel alım şartları nelerdir?

Halkbank, resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada yeni takım arkadaşları alacağını duyurdu. Peki, Halbank personel alım şartları nelerdir?

Halkbank resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı ve yeni takım arkadaşları alacağını duyurdu.

Servis görevlisi, Müfettiş yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı, Uzman yardımcılığı kadrolarında alım yapmaya hazırlanan Halkbank, detayları da açıkladı.

81 farklı ilde toplam 1375 personel alımı için başvuru işlemleri 27 Ekim tarihi itibariyle başladı.

Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar ise "Halbank personel alım şartları nelerdir?" sorusunu gündeme getirdi.

Başvuru yapmaya hazırlanan adayların özel ve genel şartları taşımaları gerekiyor ve başvuru işlemleri online olarak alınacak.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, belirlenen tarihler doğrultusunda Halkbank’ın internet sayfasına üye olarak başvuru formunu eksiksiz bir şekilde dolduracak.

Peki, Halbank personel alım şartları nelerdir? İşte yanıtı...

Halbank personel alım şartları nelerdir?

Halkbank personel alımı başvuruları 27 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri sadece internet üzerinden gerçekleştirilecek. Şahsen yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Personel alım sınavı ne zaman?

Giriş sınavı yazılı aşaması; 03 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van olmak üzere 17 farklı merkezde gerçekleştirilecektir.

Adaylar başvuru sırasında sınava girmek istediği merkez seçimini yapabilecektir. Adaylardan, başvuru bedeli olarak 330 TL tahsil edilecektir.

Kadrolar

Yayınlanan ilana göre Halkbank; 1000 Servis Görevlisi, 7 Bilgi Teknolojileri Müfettiş Yardımcısı, 5 Bilgi Teknolojileri İç Kontrolör Yardımcısı, 28 Müfettiş Yardımcısı, 35 İç Kontrolör Yardımcısı ve 300 Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

Adayların personel alımlarına başvuru yapabilmeleri için gerekli başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.