Hamam, sauna ve masaj salonları açıldı mı? Normalleşmede üçüncü adım...

Hamam, sauna ve masaj salonları açıldı mı? Normalleşmede üçüncü adım...

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede, iş yeri faaliyetlerine dair kısıtlamaların kaldırılması da yer aldı. Peki hamam, sauna ve mesaj salonları açıldı mı? İşte son durum...

İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Bu kapsamda sokağa çıkma kısıtlaması, kısıtlamalar ve iş yerlerinin faaliyetlerine dair birçok konuda tedbirler esnetildi.

Kapalı durumda olan hamam, sauna ve masaj salonlarının durumu ise hem işletmecileri hem de vatandaşların merak konusu oldu.

Peki ama hamamlar, saunalar ve masaj salonları açık mı? İşte merak edilen detaylar...

HAMAM, SAUNA VE MASAJ SALONLARI AÇILDI MI?

Genelgeye göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymak kaydıyla, konaklama tesislerindeki kısıtlama ve tedbirlere 1 Temmuz itibarıyla son verilecek.

Genelgede yer alan karara göre;

Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi iş kolu/faaliyet alanı için belirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla;

2.1- Halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm iş yerleri, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tekrar faaliyet gösterebileceklerdir.