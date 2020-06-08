Hamburger ekmeğini evde yapmak isteyeceksiniz

Ev yapımı bir hamburgerle sevdiklerinize sürpriz yapmak istiyorsanız, bu ekmek tarifine bayılacaksınız…

Karantina sürecinde ekmek yapmaya başlayanları sahneye davet ediyor ve hamburger başta olmak üzere birçok sandviçin tamamlayıcısı olacak ekmek tarifini sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Damaklarda iz bırakacak lezzetiyle ve dokusuyla poğaçaları kıskandıracak bu ekmek, kokusuyla da çat kapı misafirlere davetiye çıkaracak.

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

Siz bugün ne pişirdiniz?

Hamburger Ekmeği Tarifi VİDEO

TARİF ARAYANLARA: HAMBURGER EKMEĞİ

Hamburger ekmeği tarifi bizde, içerisini lezzetlendirmesi sizden… Yumuşacık yapısı ve lezzetiyle aklınıza gelecek çılgın fikirlere hazır olun.

Tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı da unutmayın…

MALZEMELER

650 gr un

385 gr süt

2 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı deniz tuzu

50 gr maya

50 gr tereyağı

1 adet yumurta

Üzeri için;

3 yemek kaşığı krema

1 tatlı kaşığı üzüm pekmezi

1 yemek kaşığı susam

YAPILIŞI

Hamur kabına ılık sütü koyun ve üzerine tereyağını ekleyip çırparak eritin. Ardından şeker, tuz ve mayayı ekleyip bütün malzemeleri iyice birbirine yedirin. Unu azar azar ilave edip pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Üzerine streç film geçirip 1 saat mayalandırın. Ardından hamuru tezgaha alıp hava kabarcıklarını söndürerek tekrar yoğurun ve 8 eşit parçaya ayırıp bezeler elde edin. Bezeleri aralarında boşluk kalacak şekilde fırın tepsisine yerleştirin ve üzerini kapatarak tekrar 30 dakika mayalandırın. Krema ve pekmezi karıştırıp ekmek hamurlarına sürün. Üzerlerine susam serpip, önceden ısıttığınız 180°C deki fırında 15-20 dakika pişirin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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