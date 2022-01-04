'Hami ile Lemi Hattını Helal Et'in çekimlerine martta başlanacak

İzleyenleri kırıp geçirecek 'Hami ile Lemi, Hattını Helal Et' filminin çekimlerine mart ayında başlanacak. Kahkaha tufanı olacak film mayısta vizyona girecek.

Gülmek isteyenleri kırıp geçirecek bir film geliyor.

Yılmaz Okumuş'un yazıp yöneteceği 'Hami ile Lemi, Hattını Helal Et' filmi için genel hazırlıklar başladı.

MAYISTA VİZYONA GİRECEK

Filmin çekimlerine martta başlanacağı öğrenilirken, mayıs ayında Türkiye ve Avrupa'da vizyonda olacak.

FİLMİN KONUSU

Filmin konusunda ise Hami ve Lemi, kendilerini yanlışlıkla 0 661 661 61 61 nolu telefondan arayan Seyit Ali İsot'un Diyarbakırlı olduğunu öğrenir. İçinde 4 tane 61 bulunan bu hattı almak için İstanbul'a giden Hami ve Lemi, hattı alıp, ait olduğu topraklara, yani Trabzon'a götürmek için amansız bir mücadeleye girer.