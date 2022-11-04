Hamile kalmak için hangi dua okunur? EN ETKİLİ HAMİLELİK DUASI!

Hamile kalmak için hangi dua okunur? EN ETKİLİ HAMİLELİK DUASI!

Hamile kalmak için her yolu deneyen ve dua ederek rahatlamak isteyen kadınlar, "Hamile kalmak için hangi dua okunur?" sorusunu gündeme getirdi.

Anne ve baba olmak isteyen binlerce insan, bu konuda tedavi görüyor ve uzun bir sabretme sürecine giriyor.

Anne olmak isteyen kadınlar, bu sürede çok fazla çabalıyor ve kendilerine her zamankinden daha fazla önem gösteriyor.

Yeme ve içme düzenine dikkat eden aynı zamanda da tedavi gören anne adayları, diğer yandan ise dua etmek istiyor.

Dua ederek sabretmeyi tercih edenler, "Hamile kalmak için hangi dua okunur?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Hamile kalmak için hangi dua okunur? İşte detaylar...

Hamile kalmak için hangi dua okunur?

Hamile kalmak isteyenlerin yaygın olarak okuduğu dualardan ilki Hicr Suresi'nin 15/86. Ayetidir. Bu ayette Yüce Allah mealen; "Muhakkak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir" buyrulur.

Söz konusu ayet, doğum ile ilgili olduğundan hamilelik olayının da kısa sürede gerçekleşmesini sağlayabilir. Bu ayetin 3 ay boyunca, her gece 1267 kez okunması tavsiye edilir.

Hamile kalmak isteyenler için tavsiye edilen dualardan biri de Haşr Suresi'nin 59/24. Ayetidir. Bu ayette Cenab-ı Allah kullarına: "O yaratandır ve yoktan var edendir" buyurur. Bu ayetin her gece 1054 kez okunması tavsiye edilir.

Kısa süre içerisinde çocuk sahibi olmak isteyenlerin yapması gereken dualardan biri de Şura Suresi'nin 42/9. Ayetidir.

Söz konusu ayette mealen "muhakkak ki Allah dosttur ve yaratandır" buyrulur. Bu ayetin günde 289 kez okunması tavsiye edilir.

Okunması gereken zikirler

"Allah'ım! Ya Rahman, Ya Halim, Ya Rahim, Ya Kerim, Ya Deyyan, Ya Hannan, Ya Rezzak, Ya Hakim ve 99 Esmaü'l Hüsna hürmetine bana hayırlı bir evlat nasip et. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter."