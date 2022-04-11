Hamilelere idari izin kalktı mı, devam ediyor mu? Resmi Gazete'de açıklandı!

Hamilelere idari izin kalktı mı, devam ediyor mu? Resmi Gazete'de açıklandı!

Koronavirüs önlemleri kapsamında hamile çalışanlara idari izin verilebileceğine yönelik kararda değişikliğe gidildi. Peki 2022 hamilelere idari izin kalktı mı, devam ediyor mu?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hamile çalışanların bu süreçten etkilenmemesi için hamile çalışanlara idari izin uygulanmıştı.

Vaka ve ölüm sayısında yaşanan azalma ile birlikte alınan pandemi önlemleri de hafifletildi.

Bu noktada gerektiğinde idari izin alabilen hamile çalışanlar için de yeni bir karar alındı.

9 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete kararı ile hamilelere idari izin konusundaki karar güncellendi.

Akabinde ''Hamilelere idari izin kalktı mı?" sorusu, hamile çalışanların gündeminde yerini aldı.

Peki 2022 hamilelere idari izin kalktı mı, devam ediyor mu? İşte Resmi Gazete kararı…

Hamilelere idari izin kalktı mı?

9 Nisan 2022 Resmi Gazete kararı ile hamilelere verilen idari izin kaldırıldı. Bilim Kurulu kararları kapsamında yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''30/06/2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2021/13 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir.''

Böylece bu konuda da normalleşmeye gidildi ve hamilelere idari izin genelgesi son buldu.