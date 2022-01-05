Hamileyken lazer yaptıranlar dikkat! Bebeğe zarar verir mi?

Lazer epilasyon yapan ancak hamile olduğunu öğrenenler, herhangi bir zararın olup olmadığını merak ediyor. Bu konuda uzmanların ne dediğini merak eden anne adayları, araştırma yapıyor.

Anne olmak isteyen ve bunun için gün sayan kadınlar, bazı alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kalabiliyor.

Özellikle lazer epilasyon yaptıran ve bakımlarına önem veren kadınlar, bu sürecin hamilelik döneminde nasıl ilerleyeceğini merak ediyor.

Lazer epilasyona devam etmek isteyen anne adayları, bebeğe yönelik bir zararın olup olmayacağı konusunda bilgilenmek istiyor.

Bu konuda bazı uzmanlar herhangi bir zararın olmadığını söylerken, bazıları ise yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

Peki, Gebelik öncesi lazer epilasyona başlamış bir kadın, gebe kaldığında buna devam edebilir mi? Ya da gebelikte lazer epilasyona başlanır mı? Lazer epilasyon bebeğe zarar verir mi?

Tüm bu soruların cevaplarını merak eden anne adayları araştırma yapmaya başladı. Ancak anne adaylarının sağlıklarını daha fazla ön planda tutmaları ve zararlı olabilecek uygulamaları yapmamaları gerekiyor.

HAMİLELİKTE LAZER EPİLASYON OLUR MU?

Birçok anne adayı, hamilelik hormonlarının etkisiyle artan tüylenmeden rahatsızlık duyuyor.

Gebelik dönemi değişim gösteren hormonlar, yeni ve zayıf kıllarda artış olarak kendisini göstermeye başlıyor. Bundan kurtulmak isteyen anneler, lazer epilasyona başvuruyor.

Ancak doğum sonrası yaşanan bu durum büyük ölçüde kaybolurken, hamileyken epilasyona gerek olmayabilir.

GEBELİK DÖNEMİNDE LAZER ÖNERİLMİYOR

Lazer ve elektroliz gibi modern epilasyon yöntemlerinin uzmanlara göre bebeğe herhangi bir zararı yok.

Ancak dökülecek olan kılları güçlendirmesi sebebiyle gebelik döneminde lazer epilasyon önerilmez.