Hamit Altıntop kimdir? A Milli Futbol Sorumlusu Hamit Altıntop'un kariyeri

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi. Peki Hamit Altıntop kimdir? İşte A Milli Futbol Sorumlusu Hamit Altıntop'un kariyeri.

A Milli Takım'da dün teknik direktör Şenol Güneş görevden alınmıştı. Güneş'in TFF ile yollarını ayırmasının ardından Milli Takım'da bir değişiklik daha gerçekleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Bu gelişme sonrası futbolseverler, A Milli Futbol Takımı Sorumluluğuna getirilen Hamit Altıntop'un hayatı ve kariyerine dair bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Hamit Altıntop, çifte vatandaş olmasına rağmen Alman Millî Takımı'nın teklifini reddedip Türk Millî Takımı'nı tercih etmişti.

Peki Hamit Altıntop kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? İşte A Milli Futbol Sorumlusu Hamit Altıntop'un kariyeri...

HAMİT ALTINTOP KİMDİR?

Aralık 1982 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Hamit Altıntop, aslen Malatyalıdır. Futbol hayatına ikizi Halil Altıntop ile birlikte doğduğu şehrin takımın olan Schwarz-Weiß Gelsenkirchen-Süd takımında başlamış, ardından TuS Rotthausen, SG Wattenscheid 09 takımlarında oynamıştır.

2003 yılında FC Schalke 04 takımına transfer olan Hamit Altıntop, burada 4 sezon boyunca çok istikrarlı ve iyi bir performans sergilemiştir. 2006-07 sezonunda kardeşi Halil Altıntop 'un FC Schalke 04'e transfer olmasıyla Bayern Munih takımına transfer olmuştur.

2007-08 sezonu başında bonservis bedeli olmadan Bayern Münih takımına transfer olan Altıntop, Bayern Münih'le ilk sezonunda iyi bir performans sergilemiştir. UEFA Kupası ve Bundesliga'da 3'er gol atarak toplamda 68 gol atmıştır.

EURO 2008'de Türkiye Millî Futbol Takımı'nın yarı finale yükseldiği Hırvatistan maçında, üçüncü penaltıyı gole çevirmiş ve UEFA tarafından maçın adamı seçilmiştir.

2011 yılında, Real Madrid'e transfer olan Altıntop, burada lig şampiyonluğu görmüştür. Takımla uyum sorunu yaşadığı için 2012 yılında antrenörlüğünü Fatih Terim'in üstlendiği Galatasaray'a transfer olmuştur.