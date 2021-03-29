Hamursuz Bayramı (Pesah) nedir, kimler kutlar? Hamursuz Bayramı nasıl kutlanır?

Musevilerce 'Özgürlük Bayramı' olarak da anılan Pesah (Hamursuz) Bayramı yüzyıllardır kutlanıyor. Peki Hamursuz Bayramı nedir ve nasıl kutlanır? İşte Hamursuz Bayramı hakkında bilgiler..

Museviler, en önemli bayramlarından biri olan Hamursuz Bayramı diğer adıyla Pesah Bayramı’nı kutluyor.

Kölelikten kurtuluşun kutlandığı bu bayramın birçok geleneği ve kuralı bulunuyor.

27 Mart - 4 Nisan aralığında kutlanan Hamursuz Bayramı hakkında bilgiler merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı'nı kutlayarak, "Toplumumuzun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma, dün olduğu gibi bugün de yarın da barış ve huzurumuzu muhafaza edecek en önemli güvencemizdir." ifadesini kullandı.

Peki Hamursuz Bayramı nedir? İşte detaylar..

HAMURSUZ (PESAH) BAYRAMI NEDİR?

Pesah veya Fısıh olarak da bilinen bu bayram Yahudilerin Mısır'da Firavun'dan kaçarken yanlarında götürecekleri ekmeklerin hamurunu mayalanmaya bile fırsat bulamadan ülkeyi hızla terk etmek zorunda kalmaları nedeniyle Hamursuz olarak adlandırılıyor.

Bu hatırayı anmak adına Yahudiler, Hamursuz bayramı boyunca "Matza" adındaki mayasız ekmeği yiyor.

HAMURSUZ BAYRAMI NE ZAMAN?

Hamursuz Bayramı 27 Mart, Cumartesi günü başladı. Bayram 4 Nisan, Pazar günü sona erecek.

HAMURSUZ BAYRAMI NASIL KUTLANIR?

Bir hafta resmi tatil ilan edilen bu bayramda belli başlı etkinlikler yapılıyor.

Yapılan rivayetlere göre bu bayrama "Hamursuz" demelerinin nedeni; Yahudi’lerin Mısır’da Firavundan kaçarken yanlarında götürecekleri ekmeklerin hamurunun mayalanmaya bile fırsat bulmadan ülkeyi alelacele terk etmek zorunda kalmalarıdır. Bu hatırayı anmak adına Yahudiler, Hamursuz Bayramı boyunca mayasız ekmek yiyorlar.

Yahudilerin Mısır’da kaçarken aceleyle pişirdikleri mayasız ekmek Matza’da Hamursuz Bayramının sembolü haline gelmiştir. Bayram boyunca normal ekmek yemek, Yahudi şeriatına göre haram sayılıyor.

İLK DOĞAN ORUCU TUTULUR

Bu bayramın ilk günü evde ilk doğan erkek çocuk oruç tutar. Bu oruca da ilk doğan orucu deniyor.

MAYALI YİYECEKLER YOK EDİLİR

Bayramın gelmesiyle birlikte bütün mayalı yiyecekler yakılıp yok ediliyor.

Hametz adı verdikleri bu mayalı ürünler evden arındırılıyor. Yakılan ürünlerin 5 tahıl ürünlerinden biri olması ve su ile karıştırılması sonucu 18 dakika süreyle pişirilmesi gerekiyor.

Yurtdışında bulunan Yahudiler bu bayramda ülkelerine akın akın geliyorlar. Yapılan bu bayram süresince İsrail Filistin’e kapılarını kapatıyor.