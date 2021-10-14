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Hande Fırat kaza geçirdi
Ankara'dan İstanbul'a gelirken kaza geçiren Hande Fırat'ın aracı ağır hasar alırken, Fırat yara almadan kurtuldu.
- Özel Haber
- 14.10.2021 - 14:31
- Güncelleme : 14.10.2021 - 14:41
Hürriyet'in Ankara Temsilcisi ve CNN Türk'teki Gece Görüşü programının sunucusu Hande Fırat, Ankara-İstanbul yolunda kaza geçirdi.
Hande Fırat’ın şoförünün kullandığı araca, Bolu Tüneli yakınlarında öndeki tırdan kopan tekerlek çarptı.
Fırat, eşi Murat Özvardar, koruma görevlisi ile şoförünün bulunduğu araç, kaza sonucu ağır hasar aldı.
"EMNİYET KEMERİ TAKILIYDI, ALLAH KORUDU"
Hande Fırat ve araçtakiler hava yastığı sayesinde kazayı yara almadan atlattı.
Ensonhaber’e konuşan Hande Fırat, “Önde de arkada da emniyet kemeri takılıydı. Allah korudu.” dedi.