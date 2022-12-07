Hangi kara yolu kapalı, hangi kara yolunda çalışma var?

Hangi kara yolu kapalı, hangi kara yolunda çalışma var?

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor. ​​​​​​​

İzmit-Kandıra yolunun 3-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Çubuklubala Köprülü Kavşağı'nın kolları ve servis yolundan çift yönlü devam ediyor. Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerdeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kürtün-Torul yolunun 44. kilometresindeki Yeni Kürtün Tüneli'nin çıkışında şev temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla Torul-Kürtün istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Kayseri-Kırşehir yolunun 88-90. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 4-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Sinop-Samsun yolunun 85-89. kilometrelerindeki bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Iğdır-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 55-61. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.