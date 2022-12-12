Petrol
75.67
-0.57%
Euro
19.6707
0.18%
Dolar
18.6447
0.02%
Altın
1.073
-0.21%
Borsa
5185
3.58%
Bitcoin
320.386
-1.42%
BTXN Coin
4.98
-0.20%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Hangi kara yolu kapalı, hangi kara yolunda çalışma var? 12 ARALIK 2022

    Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
    • 12.12.2022 - 11:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hangi kara yolu kapalı, hangi kara yolunda çalışma var? 12 ARALIK 2022

    Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

    Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

    Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

    Hangi kara yolunda çalışma var?

    AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde, Demiryolu Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

    İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Zeytinler-Karaburun kavşakları 3-5. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor. Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 20-21, Islahiye-Hassa-Kırıkhan yolunun 23-28, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39 ve Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

    Alaca-Zile yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor. Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarındaki farklı seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

    Artvin-Erzurum yolunun 3. kilometresindeki heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.


    Mersin'de 350 litre sahte alkol ele geçirildi
    3. Sayfa

    Mersin'de 350 litre sahte alkol ele geçirildi

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    FOX TV'nin yeni umudu Dokuz Oğuz dizisi bomba gibi geliyor! İşte konusu, oyuncuları ve tanıtım videosu...
    Medya

    FOX TV'nin yeni umudu Dokuz Oğuz dizisi bomba gibi geliyor! İşte konusu, oyuncuları ve tanıtım videosu...

    Görüş Bildir