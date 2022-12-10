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    Hangi kara yolunda çalışma var?

    Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
    • 10.12.2022 - 12:18
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    Hangi kara yolunda çalışma var?

    Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

    Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

    Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

    Hangi kara yolunda çalışma var?

    AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacağından, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor. Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları sebebiyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

    İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti Urla-Güzelbahçe kavşakları 4-5. kilometrelerindeki sağ şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sol orta şeritten sürdürülüyor. Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometreleri ile Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor. Edremit-Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafında meydana gelen çökme sebebiyle fore kazık çalışması yürütülüyor.

    Bu nedenle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Ardahan-Göle yolunun 36-40. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde, Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinin muhtelif kesimlerinde ve Karlıova-Bingöl yolunun 7-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.


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