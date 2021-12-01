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- Hangi kara yolunda çalışma var? 1 Aralık 2021 Çarşamba kara yollarında son durum
Hangi kara yolunda çalışma var? 1 Aralık 2021 Çarşamba kara yollarında son durum
Ailesiyle ya da iş için Çarşamba günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
- AA
- 01.12.2021 - 12:16
Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.
Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.
Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...
1 ARALIK HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?
- Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
- Denizli-Serinhisar yolunun 21-22. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
- Ankara-Kırıkkale yolunun 5-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.
- Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
- Yusufeli-Olur yolunun 1-9, Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 20-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrolü devam ediyor.
- Artvin-Erzurum yolunun 3-7. kilometrelerinde şev temizlik çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
- Cide-Şenpazar-Kastamonu yolunun 39-69. kilometrelerinde sel hasarları onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
- Aksaray-Ulukışla-Pozantı yolunun 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
- Elazığ-Diyarbakır yolunun 68-70. kilometrelerinde Maden Köprüsü ve bağlantı yolları yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.