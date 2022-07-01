Hangi kara yolunda çalışma var? 1 Temmuz Cuma kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 1 Temmuz Cuma kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Mengen-Yeniçağa yolunun 26. kilometresindeki sel tahribatı nedeniyle Yeniçağa istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor. Gümüşhane-Bayburt yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 23-76. kilometrelerinde muhtelif kavşaklarda gerçekleştirilen sinyalizasyon çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor. Datça-Marmaris yolunun 24-49. kilometrelerinde üstyapı ve asfalt çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 40-41. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Isparta yolunun 25-44, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Mekece-Bozüyük istikametindeki Osmangazi Tüneli'nde bakım ve onarım çalışması başlatılarak, sağ şerit trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede trafik akışı sol şeritten sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.