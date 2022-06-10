Hangi kara yolunda çalışma var? 10 Haziran Cuma kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 10 Haziran Cuma kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için Cuma günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu-Düzce il sınırı 0-11. kilometrelerinde (Bolu Dağı Tüneli) genleşme derzi yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Bu nedenle otoyolun İstanbul istikametinde Abant Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilen sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor. TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri güzergahında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple her gün 22.00-06.00 saatlerinde önce İstanbul istikameti, çalışmanın bitiminde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerindeki ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 25-32. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49. kilometrelerindeki çökme dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor. Samsun-Ordu yolunun 5-8. kilometrelerindeki (Ünye çevre yolu) Yunus Emre Tüneli sondaj çalışmaları nedeniyle Ordu yönü ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Ünye şehir geçişinden sürdürülüyor.

Malatya-Darende yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Rize-Çayeli-Ardeşen yolunun 48-50. kilometrelerindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin Çayeli-Ardeşen yönünde yer alan güney tüplerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor.

Bu nedenle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek. Sivas-Zara yolunun 19-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.