Hangi kara yolunda çalışma var? 11 Ekim 2021 Pazartesi kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 11 Ekim 2021 Pazartesi kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için pazartesi günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 0-39. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Bu nedenle otoyolun İzmir istikametinde Karacabey Kavşağı Üst Geçit Köprüsü yan yolu trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Söz konusu hattın 5-7. kilometrelerinde de bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Bu sebeple otoyolun İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendirilecek. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Yalova-İzmit yolunun 0-40. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde genleşme derzi yenileme-tamirat çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trafik yoğunluğu düşünülerek buradaki çalışma, 21.00-06.00 saatlerinde yapılıyor. Ankara-Konya ayrımı-Bala-Kaman yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Simav-Uşak yolunun 27. kilometresinde alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergah olarak şehir içi sanayi bölgesine yönlendiriliyor.

Amasya-Turhal yolunun 62-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Korkuteli-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde çelik tel ile şev stabilitesinin artırılması çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon istikametindeki tüpünde yapılacak elektrik sistemi bakım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-18.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan devam edecek. Malatya-Darende yolunun 48-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.



