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- Hangi kara yolunda çalışma var? 14 Mart Pazartesi kara yollarında son durum
Hangi kara yolunda çalışma var? 14 Mart Pazartesi kara yollarında son durum
Ailesiyle ya da iş için Pazartesi günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
- AA
- 14.03.2022 - 09:45
Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.
Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.
Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...
14 MART HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?
- Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolunun 3-7'nci kilometreleri arasında (Güzelbahçe Kavşağı-Urla Kavşağı) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
- Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Kılıç Kavşağı-Orhangazi Kavşağı kesimi 2-5'inci kilometreleri arasında bakım-onarım çalışması nedeniyle çalışma programına göre İstanbul ve İzmir yönlerinde bir şerit (sağ veya sol şerit) trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.
- Kocaeli-Yalova yolunun 7'nci kilometresinde sinyalize kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Yalova yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
- Ankara-Çankırı yolunun 15-17'nci kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
- Çanakkale-Ezine yolunun 18'inci kilometresinde bulunan İntepe Viyadüğü'nde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
- Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 38'inci kilometresinde (Keşap şehir girişi) yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Keşap-Giresun istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
- Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 48-49'uncu kilometreleri arasında meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
- Tortum-Uzundere yolunun 5-6'ncı kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
- Bartın-Kurucaşile ayrımı-Amasra yolunun 0-5'inci kilometreleri arasında bulunan Amasra Tüneli'ndeki elektrik-elektromekanik işlerinin yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, ulaşım Zonguldak-Bartın İl Sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 42'nci kilometresinde bulunan Ahatlar Kavşağı-Ahatlar Köyü-Amasra arasındaki eski yol üzerindeki servis yolundan sağlanıyor.
- Osmaniye-Nurdağı yolunun 38-45'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.