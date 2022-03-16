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- Hangi kara yolunda çalışma var? 16 Mart Çarşamba kara yollarında son durum
Hangi kara yolunda çalışma var? 16 Mart Çarşamba kara yollarında son durum
Ailesiyle ya da iş için Çarşamba günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?
- AA
- 16.03.2022 - 10:15
Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.
Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.
Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...
16 MART HANGİ KARA YOLUNDA ÇALIŞMA VAR?
- Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
- Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
- Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
- Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
- Melenağzı-Akçakoca-Alaplı yolunun 28-30. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle Alaplı-Akçakoca istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
- Aydıncık-Silifke yolunun 33-35. kilometrelerinde Taşucu-Ovacık kesimindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
- Alaca-Sorgun yolundaki çalışmalar sebebiyle ulaşım 20-21. kilometrelerde kontrollü, 28-29. kilometrelerde ise bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
- Sinop-Samsun yolunun 7-11. kilometrelerinde heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
- Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde yapılan elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerde 31 Mart'a kadar 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.
- Dalaman-Fethiye yolunun 11. kilometresinde meydana gelen yolda oturma sebebiyle Fethiye istikametinde ulaşım sol şeritten kontrollü devam ediyor.
- Edremit-Çanakkale yolunun 9-11. kilometrelerinde deniz tarafındaki çökme nedeniyle fore kazık çalışması yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.