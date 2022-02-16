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Hangi kara yolunda çalışma var? 16 Şubat Çarşamba kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 16 Şubat Çarşamba kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için Çarşamba günü yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?