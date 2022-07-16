Hangi kara yolunda çalışma var? 16 Temmuz Cumartesi kara yollarında son durum

Hangi kara yolunda çalışma var? 16 Temmuz Cumartesi kara yollarında son durum

Ailesiyle ya da iş için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, Hangi kara yolunda çalışma var? sorusunu gündeme taşıyarak, araştırma yapmaya başladı. Peki, Hangi kara yolunda çalışma var?

Günü ailesiyle ya da iş için yollarda geçirecek olan vatandaşlar, kara yollarındaki son durumu merak ediyor.

Geçecekleri güzergahta çalışma olup olmadığını merak edenler, bu konuda en net bilgilere ulaşmak istiyor.

Vatandaşlar yollarda sorun yaşamamak, ya da geç kalmamak için, "Hangi kara yolunda çalışma var?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Hangi kara yolunda çalışma var? İşte kara yollarında son durum...

Hangi kara yolunda çalışma var?

AA'nın haberine göre; Kara yollarının yol yapım ve üstyapı yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü kesimleri ile heyelan yaşanan bölgelerde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kara yollarının yol yapım ve üstyapı yenileme çalışmalarının sürdürüldüğü kesimleri ile heyelan yaşanan bölgelerde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Genel Müdürlük sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden ücretsiz geçiş uygulaması devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk Kavşağı ile Balıkesir Kuzey Kavşağı 15. kilometresinde bakım-onarım çalışması yapıldığından İstanbul yönü emniyet şeridi trafiğe kapatılacak. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım 2. ve 3. şeritten sağlanıyor. İzmit-Sakarya yolunun 0-3. kilometrelerinde yol yapım onarım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Ankara-Konya ayrımı-Bala-Kaman yolunun 32-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. Ezine-Küçükkuyu yolunun 42-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Küçükkuyu-Edremit yönünden çift yönlü sağlanıyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 2-3. kilometrelerinde sel kaynaklı hasar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Çorum- Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor. Sivas-Ulaş yolunun 1-2. kilometrelerinde yatay sondaj çalışması dolayısıyla Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor. Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresinde heyelan sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun Sarp-Hopa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.